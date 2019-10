Geschichten von Frauen

Ein Rundgang im Rahmen der Themenwoche "FrauSein" ist mehr als eine traditionelle Stadtführung. Er lässt an vielen kleinen und großen Herausforderungen von Herzogenauracher Frauen teilnehmen. Er ist eine Entdeckungsreise in die Lebensgeschichte von Arbeiterinnen, Ehefrauen, Müttern, Politikerinnen und mehr. Interessierte begeben sich am Montag, 14. Oktober, auf die Spurensuche nach dem Frauenalltag in den letzten 100 Jahren, und es zeigt sich, welche Bedeutung diese Frauen in der Gesellschaft hatten. Indem sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden, erfahren die Teilnehmerinnen, wie deren Vergangenheit in das Leben der heutigen Frauen wirkt. Die gewonnenen Eindrücke dürfen dann bei einem abschließenden Umtrunk Revue passieren. Anmeldung ist erbeten bis Freitag, 11. Oktober, im Generationenzentrum Herzogenaurach in der Erlanger Straße 16, Telefon 09132/734–170, www.herzogenaurach.feripro.de, E-Mail: generationen.zentrum@herzogenaurach.de. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Rathaus, Wiesengrund 1. red