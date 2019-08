Geschichten und Märchen unterm Baum

Reingard Fuchs erzählt Weltmärchen, der Bamberger Geschichtenerzähler Erik Berkenkamp Sagen der Umgebung: Am Sonntag, 18. August, darf man eine knappe halbe Stunde hinauf bis zu dem silbern glänzenden Bergkreuz auf dem Walberla steigen, in dessen Nähe unter Linden - mit Ausblick nach Osten ins Wiesenttal - erzählt wird. Ein Sitzkissen, eventuell auch ein Picknick, dürfen mitgebracht werden. Am Sonntag wird die Geschichte von der Landung der Arche Noah erzählt, mit der sich laut Veranstalter ein Großteil der Ortsnamen in der Umgebung erklären lasse. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Weg zum Gipfel (vom Parkplatz Kirchehrenbach circa 20 Minuten zum ersten Kreuz).