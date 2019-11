Geschichten über die innerdeutsche Grenze

Auch Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer gibt es noch zahlreiche unbekannte Geschehnisse dies- und jenseits der früheren innerdeutschen Grenze. Der Bayreuther Zeitungsreporter Peter Engelbrecht erinnert an die überraschende Grenzöffnung im Herbst 1989. Er brachte Einzelheiten über Strahlenschüsse auf Reisende im DDR-Grenzübergang Hirschberg nahe Hof ans Licht und berichtete über geheime Agentenschleusungen. Engelbrecht deckte auf, dass die Staatssicherheit der DDR den Funk von Polizei, Bundeswehr und US-Streitkräften in der Grenzregion und darüber hinaus abhörte. Außerdem beleuchtete er die zweifelhaften Aktivitäten von DDR-Devisenbeschaffer Schalck-Golodkowski. Engelbrecht befasst sich mit regionalen, noch unbekannten oder bereits vergessenen Ereignissen. Bisher erschienen vier Bücher zur jüngsten oberfränkischen Geschichte. Zwei davon befassen sich mit der innerdeutschen Grenze. Der Vortrag findet am Samstag, 9. November, um 19 Uhr im Gasthof "Weihersmühle - Forelle by Diana" im Kleinziegenfelder Tal (Weihersmühle) statt. Alle Geschichtsinteressierten sowie Mitglieder sind eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nähere Informationen unter www.chw-franken.de. red