Geschichten, Musik und Spaß bei der Kinderbibelwoche

Eine Kinderbibelwoche findet von Donnerstag bis Samstag dieser Woche im evangelischen Gemeindehaus statt. Mitarbeitende der Indianer-Pionier-Mission sowie der Neudrossenfelder Kirchengemeinde haben ein spannendes, altersgerechtes Programm mit Aktionen, Geschichten, Musik und viel Spaß rund um biblische Inhalte zusammengestellt.

Unter anderem besteht die Möglichkeit, mit ganz vielen Holzbausteinen Nehemia beim Wiederaufbau der Jerusalemer Stadtmauer zu helfen. Beginn hierfür ist am Donnerstag und Freitag um 15.30 Uhr.

Interessierte Väter, Mütter oder Großeltern können in dieser Zeit gerne im "Eltern-Café" mit dabei sein und zuhören.

Am Samstag kommen die Jungen und Mädchen von 9.30 bis 12 Uhr zum Kinderfrühstück zusammen. Ein Fahrdienst kann die Auswärtigen abholen.

Den Abschluss bildet am Sonntag um 9.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit dem Kinderchor, zu dem auch die Erwachsenen herzlich eingeladen sind. red