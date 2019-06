Geschichten- - echt wahr

Die nächste Veranstaltung aus dem Programm "Kultur in alten Mauern" im Stadtmuseum Schlüsselfeld ist der Auftritt von Friedel Auer und "Just Friends" mit dem Thema: "Der Siggi war a Orchinal ...".

Geschichten, die das Leben kritzelte, fränkisch frech, deftig und oft ziemlich irre. "Nix is derluugn, alles woar." Abgelauscht, zusammengetragen, in Reime verpackt und mit einer rot-weißen Schleife musikalisch verziert. Das fränkische Urgestein Friedel Auer trägt mit viel Wortwitz Ausschnitte aus dem alltäglichen Leben vor. Dazu spielen seine langjährigen Freunde, die Bamberger Folk-Formation "Just Friends" mit einem Mix aus Poesie und Musik.

Die Veranstaltung am Donnerstag, 27. Juni, beginnt um 19.30 Uhr. red