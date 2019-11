Geschichten des Lebens

In der Laurentiuskirche Thurnau findet am Sonntag um 17 Uhr die Vernissage zur Wanderausstellung "Eure Alten sollen Träume haben" des Evangelischen Bildungswerks Oberfranken-Mitte statt. Die Ausstellung, die Lebensgeschichten und Hoffnungen alter Menschen aus der Region dokumentiert und vom Kulturfonds Bayern gefördert wird, ist bis 1. Dezember in Thurnau zu sehen.

Musik und Texte

Bei der Vernissage sind musikalische Träumereien ebenso zu hören wie Texte rund um das Ausstellungsthema. Den Abend gestalten Wolfgang Schoberth, Ingrid Schoberth sowie Claus und Christine Wahler. Zudem führen Angela Hager und Martina Schubert kurz in die Ausstellung ein.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red