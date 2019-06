Geschichten auf der Bühne

"Du bist ein Bär und ich ein Löwe!" - die Theaterschule startet ab Juni einen Kurs für Kinder von drei bis fünf Jahren. Mit spielerischen Mitteln werden kleine Geschichten erzählt und nachgespielt, um so die ersten Grundlagen des Theaterspielens zu erfahren. Der Kurs startet am Freitag, 7. Juni, dauert von 14.30 bis 15.30 Uhr, und läuft an sieben Terminen. Dieses Angebot ist kostenpflichtig. Nähere Infos und Anmeldung über E-Mail info@theaterschule-bamberg.de, Telefon 0951/97459004 oder unter theaterschule-bamberg.de. red