Am Donnerstag, 31. Januar, zeigt um 19.30 Uhr das Aktionsbündnis zum "Volksbegehren Artenvielfalt, Rettet die Bienen" in der Neuen Filmbühne Lichtenfels den Film "Code of Survival - Die Geschichte vom Ende der Gentechnik". Der Filmemacher Bertram Verhaag, auch bekannt für seinen Film "Der Bauer und sein Prinz", schafft es mit diesem preisgekrönten Werk erneut, nicht nur die Gefahren der Gentechnik und von Pestiziden für unsere Artenvielfalt zu zeigen, sondern auch Alternativen, wie man es anders und besser machen kann. Der Film setzt einer, wie es auf der Homepage des Verleihs steht, zerstörerischen Landwirtschaft drei nachhaltige Projekte entgegen.Eines davon ist eine Teeplantage in Indien, welche es schaffte, durch den Umstieg auf ökologische Landwirtschaft durch Kunstdüngereinsatz erkrankte Teegärten zu retten und die Böden zu heilen. Das Projekt Sekem des alternativen Nobelpreisträgers Ibrahim Abouleish ist ein anderes. Hier wird aufgeführt, wie man mit biologischem Anbau die Wüste fruchtbar machen kann. Das dritte Projekt zeigt den Biobauern Franz Aunkofer aus Bayern, den ersten biologischen Schweinemäster. Er beweist, dass man ohne einen Tropfen Gift denselben Ertrag erwirtschaften kann wie in der konventionellen Landwirtschaft. Im Anschluss an den Film wird vorgestellt, worum es im Volksbegehren geht und mit den Anwesenden diskutiert. Alle Bürger sind willkommen. red