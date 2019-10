Geschichte Neunkirchens

Nach mehrjähriger Vorarbeit präsentiert der Freundeskreis für Kunst und Kultur Neunkirchen unter dem Titel "Neunkirchen am Brand. Die Geschichte einer fränkischen Marktgemeinde" am Donnerstag, 3. Oktober, ein von ihm beauftragtes umfangreiches, neues Geschichtswerk über Neunkirchen.

Herausgegeben von den Professoren Wolfgang Wüst und Franz Machilek und unter Mitwirkung von 30 weiteren Autoren ergeben die vielfältigen und facettenreichen Beiträge eine neue Sicht auf die Marktgemeinde und ihre Ortsteile. Der großformatige, reich bebilderte Band von circa 500 Seiten erscheint im EOS-Verlag der Erzabtei St. Ottilien und ist bei der Buchpräsentation am Donnerstag, 3. Oktober, 15 Uhr, in der Katharinenkapelle Neunkirchen und außerdem in der Marktbücherei Neunkirchen und im Buchhandel erhältlich.

Im Rahmen der Buchpräsentation ist der Festvortrag von Professor Tobias Chilla mit dem Thema "Neunkirchen nach 1945 im suburbanen Raum" vorgesehen. Es musiziert das Saxofonensemble "Da Saxt was!" der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen. red