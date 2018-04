Geschichte im Blickfeld

Der Historische Verein Landkreis Haßberge veranstaltet am Mittwoch, 11. April, für Mitglieder und weitere Interessierte wieder einen Stammtisch. Er findet, wie der Verein mitteilte, in Ermershausen um 19 Uhr im Gasthaus "Goldener Schwan" statt. Die Vereinsmitglieder werden bereits um 18.30 Uhr am Rathaus von Bürgermeister Günter Pfeiffer empfangen. Er stellt die Gemeinde vor. Nach einer kurzen Besprechung der laufenden Aktivitäten gibt es einen geschichtlichen Vortrag. red