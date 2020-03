Geschichte eines Antihelden

Das Theater Erlangen lädt am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr zu einer Premiere ins Markgrafentheater ein. Die neue Inszenierung "Der Untertan" schildert die Geschehnisse um Diederich Heßling, das "weiche Kind", das sich über Jahre hinweg an die Spitze der Gesellschaft intrigiert.

Regisseur Matthias Kaschig, 1976 in Freiburg geboren, hat hierzu Heinrich Manns 500-Seiten-Roman zu einem zweistündigen Theaterabend verdichtet, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Max Mehlhose-Löffler ist in der Rolle des Untertan zu sehen. Die zahlreichen anderen Figuren werden von nur vier Schauspielern verkörpert, die die Handlung als Protagonisten, aber auch als Erzähler und Kommentatoren vorantreiben.

Die Komik der Romanvorlage, in der die Bigotterie des Antihelden oftmals satirisch vorgeführt wird, findet in Sprachwitz und Bewegung ihren Ausdruck. Die Schauspieler streifen immer wieder neue Kostüme über und schlüpfen in neue Rollen. Die Bühne, die abstrakt auf die Heßling'sche Papierfabrik verweist, wird durch Videos in nostalgischer Glanzbildoptik ironisch gebrochen. Zu bekannten Gesichtern (Max Mehlhose-Löffler, Leon Amadeus Singer und Martin Maecker) gesellen sich zwei Gäste: Josephine Mayer, gebürtige Nürnbergerin, die ihr Schauspielstudium in Graz absolvierte, und Patrick O. Beck, der in Erlangen und Toulouse aufwuchs und zuletzt dem Ensemble des Theater Regensburg angehörte. red