Geschichte einer Synagoge

Seit 20 Jahren beteiligt sich der Bundesverband der Gästeführer Deutschlands (BVGD) mit Veranstaltungen am Weltgästeführertag, der alljährlich am 21. Februar stattfindet.

Dieses Jahr ist erstmalig auch die Region Aischgrund mit einer Themenführung vertreten. Das Motto des Weltgästeführertags 2019 heißt "Bau ein Haus" und würdigt das 100-jährige Jubiläum der Bauhausgründung 1919 in Weimar. Wenn auch nicht in jeder Stadt direkte Bauhäusler ihre Spuren hinterlassen haben, so finden sich doch auch in Franken Gebäude, die für ihre Zeit herausragend waren. Ein solches Gebäude war die 1818 im klassizistischen Stil errichtete Synagoge der jüdischen Gemeinde Uehlfeld.

Im Gegensatz zu vielen fränkischen Landsynagogen, die mulitfunktional genutzt wurden, diente die Synagoge in Uehlfeld von Anfang an ausschließlich als Sakralbau. Das stattliche Gebäude spiegelte das wachsende Selbstbewusstsein einer wohlhabenden jüdischen Gemeinschaft, die sich anschickte, gleichberechtigte Bürger im Königreich Bayern zu werden.

Mehr als 200 Jahre nach der feierlichen Einweihung des Gotteshauses, an der damals auch christliche Würdenträger teilnahmen, erinnert Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet am Sonntag, 24. Februar, um 14 Uhr an die Synagoge und ihre Geschichte. Treffpunkt für die 45-minütige Führung ist an der ehemaligen Synagoge, Raiffeisenstr. 7 in Uehlfeld.

Statt eines Teilnehmerbeitrags bittet die Gästeführerin um Spenden für das Forum "Alte Synagoge Mühlhausen".