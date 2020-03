Geschichte des Roten Kreuzes

Wie immer an den Grenzlandtauschtagen erwartet den Besucher und Sammler ein vielfältiges Angebot an Sammlerstücken. Zahlreiche Händler und Privatleute aus dem fränkischen, südthüringischen und süddeutschen Raum bieten ihre Sammlerstücke zum Tausch oder Kauf an. Neben Briefmarken, Ansichtskarten, Heimatbelegen, Münzen, Banknoten, Schallplatten, Sammelbildern und Alben findet man manch anderes begehrenswertes Stück, teilen die Sammler- und Briefmarkenfreunde mit.

Sammler würdigen BRK

Die BRK-Bereitschaft Neustadt begeht in diesem Jahr ihr 125. Gründungsjubiläum. Die Sammler würdigen dieses Ereignis mit einer großen Sonderausstellung. Diese ist während der Grenzlandtauschtage am Samstag, 7., und Sonntag, 8. März, zu besichtigen. Anhand von Dokumenten, Fotografien, Schriftstücken, Urkunden, Bildern sowie Orden und Ehrenzeichen wird der Werdegang dieser für die Allgemeinheit so wichtigen Truppe erlebbar werden. Bei der Ausstellung wird man nachvollziehen können, mit wie viel innerer Bereitschaft die Mitglieder der Sanitätskolonne es sich zur Aufgabe machten - und immer noch machen -, ihren Mitmenschen helfend zur Seite zu stehen.

Das BRK ist an diesen Tagen mit einem eigenen Stand durch das Jugend-Rot-Kreuz vertreten, um auf das bevorstehende Jubiläum im Mai hinzuweisen. Der Besucher hat aber auch die Möglichkeit, sich hierbei über die aktuelle Arbeit der Sanitätskolonne zu informieren.

Weitere interessante Ausstellungsobjekte behandeln Themen wie "Neustadt um 1900 auf Ansichtskarten, "King Elvis wäre 85 geworden", "Karl May auf Schallplatte", "Neustadter Brauerei-Werbeartikel", "Ein Wappen verselbstständigt sich", "Weihnachtssonderstempel 2019", "Blechspielzeug-Eisenbahnen", "Lokal- und Regionalmarken aus Lundy". Dies sind der Mitteilung zufolge nur einige der 23 Sammlungen, die, jede für sich, ein kleines Kunstwerk darstellt, in dem sehr viel Wissen steckt.

Der neue Ausstellungsführer steht ganz im Zeichen des 125. BRK-Jubiläums. Er zeichnet das Leben von Henri Dunant, den Mitbegründer des Roten Kreuzes, nach und begleitet die BRK-Kolonne Neustadt von den Gründungsschwierigkeiten durch Kriegs- und Friedenszeiten bis hin zur Kapitulation Neustadts 1945. Des Weiteren sind Preußische Rot-Kreuz- Auszeichnungen abgebildet. Zu erhalten ist die limitierte 32 Seiten umfassende Broschüre während der Grenzlandtauschtage.

Offiziell eröffnet werden die 31. Grenzlandtauschtage durch den Schirmherrn der Veranstaltung, Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan, am 7. März um 11 Uhr. red