Geschichte der Residenz in 30 Minuten

Der mittägliche "Kunstsnack" der Museen um den Bamberger Dom führt am Mittwoch, 4. September, um 12.30 Uhr in die Neue Residenz.

Nachdem die Neue Residenz 1802 säkularisiert worden war, suchten die Wittelsbacher nach neuen Nutzungsmöglichkeiten des gewaltigen Komplexes. Unter anderem bewohnten Kronprinz Maximilian, der spätere König Maximilian II., und König Otto von Griechenland nach seiner erzwungenen Abdankung 1862 die ehemals fürstbischöfliche Residenz. 1919 wurde sie zum Schauplatz bayerischer Verfassungsgeschichte, als Staatsregierung und Landtag in Bamberg - nicht im revolutionsschwangeren München - tagten.

Der wechselvollen Geschichte des Gebäudes geht Sebastian Karnatz, Referent in der Museumsabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung, in seiner Kurzführung nach. Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt alle Interessenten zu dieser Kurzführung ein. Treffpunkt ist im Kassenraum in der Neuen Residenz, Domplatz 8, Bamberg. Die Teilnahme an der Führung ist frei, es fallen lediglich die regulären Eintrittskosten an.

Bei den 30-minütigen "Kunstsnacks in der Mittagspause" stellen die Dombergmuseen reihum eine Auswahl interessanter Ausstellungstücke vor. Die Termine finden sich auf der Internetseite der Dombergmuseen unter www.domberg-bamberg.de. red