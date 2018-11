Geschichte der Gewerkschaft

Die evangelische Akademie Tutzing, Freundeskreis Kulmbach, bietet am Dienstag, 4. Dezember, einen Vortrag unter dem Motto "Genossenschaften machen Geschichte - Geschichte und Gegenwart einer weltweit wirksamen Idee" an. Beginn ist um 19.30 Uhr im Veranstaltungsraum der VR-Bank Oberfranken Mitte, Holzmarkt 5. Referent ist Reinhard Heydenreuter aus München. Der Referent ist Jurist und Historiker, war Professor an der Universität Eichstätt-Ingolstadt für Neuere und Neueste Geschichte und Direktor am Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Er verfasste die Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Bayerischen Genossenschaftsverbands. red