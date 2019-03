Geschichte der Forchheimer Bierkeller

Der Forchheimer Lokalhistoriker Reinhold Glas hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung der Forchheimer Bierkeller anhand von archivalischen Quellen erforscht. Am Freitag nächster Woche, 29. März, hält er um 19.30 Uhr im Rahmen des Programms der Volkshochschule Forchheim dazu einen Vortrag in St. Gereon Forchheim. Der Vortrag zeichnet die Entstehung und wechselvolle Geschichte der Keller von 1691 bis in die Gegenwart zu den heutigen 23 Bierkellern nach. Das Foto zeigt den Gottla-Keller auf einer Ansichtskarte von 1915 aus der Sammlung von Harald Schmidt (Forchheim). Weitere Information gibt es im VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, Telefon 09191/86-1060, www.vhs-forchheim.de. Repro: VHS