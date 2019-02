Geschichte der Burg Lauenstein

Sage Laut Sage der Mantelburg wurde die Burg Lauenstein bereits durch König Konrad I. errichtet. Es wird angenommen, dass die ältesten Bausubstanzen auf das 12. Jahrhundert zurückgehen. Gegen 1250 gelangte Lauenstein an die Grafen von Orlamünde. Über die Grafen von Schwarzburg und die Grafen von Mansfeld fiel die Herrschaft schließlich 1506 an die Ritter von Thüna. In den Jahren 1551 und 1554 wurde unter "Christof von Thüna" der als Thünabau bekannte Hauptteil der Burganlage errichtet.

Burgromantiker Im Jahre 1622 kaufte der Markgraf von Brandburg/Kulmbach/Bayreuth die Burg und die Herrschaft Lauenstein. Diese fiel 1791 an Preußen und 1803 an Bayern. Im Jahre 1896 erwarb der Burgromantiker Erhard Messmer die völlig verwahrloste Burg und ließ diese renovieren.

Seit 1962 ist sie im Besitz des Freistaats Bayern