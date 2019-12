Geschichte-Arbeitskreis feiert Weihnachten

Zu einem vorweihnachtlichen Abend lädt der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis Ebelsbach seine Mitglieder mit Freunden und Bekannten und sonstige Interessierte ein. Er findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in der Weinscheune Schäfer in Gleisenau statt. Mit Musikstücken, gespielt von Monika Appel, Waltraud Hellwig und Marina Andreeva auf Klavier, Geige und Flöte, umrahmt mit Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken, möchte der Heimatkreis vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Der Eintritt ist für Mitglieder frei. Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt Sonja Horn entgegen, Telefonnummer 09522/5695 oder E-Mail sonja.horn@freenet.de. ft