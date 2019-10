Geschenke mit Herz

Nicht überall sind Weihnachtsgeschenke eine Selbstverständlichkeit. Millionen Kinder dieser Welt leben in Armut. Deswegen beteiligt sich die DAK-Gesundheit in Bamberg auch in diesem Jahr wieder an der bayernweiten Aktion "Geschenk mit Herz" und sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder in Not. Informationen, was am besten in die Päckchen soll, gibt es bei der DAK-Gesundheit, Tel. 0951/5194480, oder unter www.geschenk-mit-herz.de. Die Geschenke können bis zum 12. November bei der DAK-Gesundheit in der Ludwigstraße 25 abgegeben werden.

Die Krankenkasse unterstützt damit die Weihnachtsaktion der bayerischen Hilfsorganisation humedica e. V. in Zusammenarbeit mit Sternstunden e. V., der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks. red