Das Vorweihnachtsprogramm der VHS bietet den Kurs "Geschenke aus der Weihnachtsküche" am Vormittag und am Nachmittag an. Hergestellt werden: Apfelbrot, Rosenblättergelee, Apfelkonfekt, Weihnachtsknuspermüsli, Apfelchutney und eine Gewürzmischung. Die Kurse finden am Samstag, 14. Dezember, um 9 Uhr oder um 14 Uhr in der Aelf-Küche statt. Eine Anmeldung ist über die Volkshochschule Kreis Kronach, Telefon 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de möglich. red