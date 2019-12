Kronach vor 14 Stunden

Geschenke aus der Weihnachtsküche

Die Volkshochschule bietet am Samstag, 14. Dezember, den Kurs "Geschenke aus der Weihnachtsküche" an. Beginn ist um 9 Uhr in der Aelf-Küche. Anmeldung erfolgt bei der Volkshochschule Kronach, Telefon ...