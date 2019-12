Geschenkbaumaktion erfüllt Kinderwünsche

Die Volksbank Forchheim erfüllte mit Unterstützung ihrer Kunden Weihnachtswünsche der Awo-Kinderhort-Kinder. Christoph Rüger, stellvertretender Leiter der Filiale der VR-Bank Bamberg-Forchheim übergab 40 Geschenke an Katharina Meßbacher, Leiterin des Horts der Arbeiterwohlfahrt in Forchheim, und Eva Wichtermann, Geschäftsführerin der Awo Forchheim. Die Volksbank hatte die Wunschzettel an ihren Weihnachtsbaum in der Hauptstelle gehängt. Kunden fungierten als Sponsor für die Wünsche. "Wir danken unseren Kunden, dass sie dazu beitrugen, finanziell benachteiligten Kindern eine Weihnachtsfreude zu machen", meinte Gregor Scheller, Vorstandsvorsitzender der Bank. Einen Teil der Kindergeschenke haben die Bank-Vorstände übernommen. So konnten alle Wünsche erfüllt werden. red