Gescheiterter Einbruch

Am Donnerstagvormittag bemerkte eine Angestellte Beschädigungen an Fenstern und Türen auf der Rückseite eines Werksverkaufs in der Coburger Straße. Offenbar hatte ein Unbekannter mit einem Schraubenzieher vergeblich versucht, ein Fenster oder eine Nebeneingangstüre aufzuhebeln. Der Ladenbesitzer beobachtete in diesem Zusammenhang am Mittwoch gegen 20 Uhr einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der recht auffällig an der Einbruchstelle stand. Als er ihn ansprechen wollte, ging dieser in Richtung Rosenau weg. Er trug einen schmalen Rucksack. pol