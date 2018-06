Gescheitert im Achtelfinale

Erstmals nahmen Vertreter des Rhönkreises an den deutschen Meisterschaften für die Erwachsenen der Leistungsklassen in Chemnitz teil, und zwar die Hammelburger Marie Hanke und Dominik Spahn, die noch der Jugendklasse angehören. Für beide war es ein Wochenende, das positiv in Erinnerung bleibt.



Chancenlos gegen starke Gegner

Der 18-Jährige aufstrebende Stammspieler der 1. Herrenmannschaft, die als Meister der 3. Bezirksliga Nord in die neue Landesliga aufsteigt, erwischte einen sehr guten Start und gab in zwei Spielen nur einen Satz ab. Im letzten Gruppenspiel und im Achtelfinale war er aber gegen sehr starke Gegner chancenlos.

Marie Hanke war anfangs recht aufgeregt, erreichte ihre beste Leistung nur phasenweise, gewann aber zwei Sätze gegen die spätere Finalistin. Im Doppel schieden die beiden Hammelburger mit ihren Partnern aus dem BTTV-Aufgebot schon in der ersten Runde aus. kzi