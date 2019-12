Geschätzte Mitarbeiterin im Landratsamt

Landrat Klaus Löffler verabschiedete Verwaltungsinspektorin Christine Simon in den Ruhestand. Dabei stellte er besonders heraus, dass sie in all den Jahren stets nach besten Lösungen für die Menschen und deren Anliegen gesucht und solche auch mit großem Engagement erarbeitet habe. In ihrem Berufsalltag habe sie jederzeit Werte wie Mitmenschlichkeit und Einfühlsamkeit verkörpert.

Simon begann ihre berufliche Laufbahn 1971 bei der Regierung von Oberfranken und wechselte 1974 zum Landkreis Kronach, wo sie sich viereinhalb Jahrzehnte permanent im Bereich der Sozialhilfeverwaltung einbrachte. Verantwortung übernahm sie dort auch als stellvertretende Sachgebietsleiterin.

Gisela Hable, Leiterin des Sozialamts und zugleich Personalratsvorsitzende, erklärte, dass Christine Simon jeden Tag volle Leistung gebracht habe und auch den Bürgern sehr fehlen werde. Auch von außerhalb der Kreisverwaltung sei ihr eine große Wertschätzung entgegengebracht worden.

Abteilungsleiter Michael Schaller dankte Simon für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit ihrem Ausscheiden verliere das Landratsamt eine Mitarbeiterin mit sehr viel Wissen und Erfahrung - sie hinterlasse große Fußstapfen. Dies unterstrich Personalreferentin Maria Müller: Die ausscheidende Mitarbeiterin habe ein profundes Fachwissen, gepaart mit viel Herz und Verstand. Ihr Weggang sei ein großer Verlust für den Landkreis.

Christine Simon führte aus, dass sie stets gerne ins Amt gegangen sei und mit einem wunderbaren Team habe zusammenarbeiten dürfen. Sie gehe mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge, denn sie habe sich für die Zukunft einiges vorgenommen. red