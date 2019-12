Geschäftsstelle bleibt geschlossen

Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf ist am Freitag, 27.Dezember und am Montag, 30. Dezember, geschlossen. Die Entgegennahme von Wahlvorschlägen und die Eintragung in aufliegende Unterstützungslisten von neuen Wahlvorschlagsträgern zur Kommunalwahl 2020 ist an den beiden Tagen während der allgemeinen Dienststunden durch die Einrichtung eines Notdienstes sichergestellt. An beiden Tagen ist ein Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, der auf Klingelzeichen öffnet. sek