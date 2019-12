Geschäftsführerin leitet weitere Schön Klinik

Frances Greiner-Matzen-Sohn wird zusätzlich zur Schön Klinik Bad Staffelstein ab 1. Januar auch die Schön Klinik Nürnberg Fürth als Klinikgeschäftsführerin leiten. Die 37-Jährige ist seit fünf Jahren im Unternehmen. Greiner-Matzen-Sohn blickt auf insgesamt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Krankenhauswesen zurück. Ihren Einstieg in die Schön Klinik Gruppe hatte die Betriebswirtschaftlerin 2015 in der zentralen Unternehmensentwicklung. Nur zwei Jahre später übernahm sie die Position der Klinikleiterin am Standort Bad Staffelstein und trug maßgeblich zur erfolgreichen Weiterentwicklung dieser Klinik bei. red