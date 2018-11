Geschädigter wird nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Unfallgeschehens, das sich am Donnerstag zur Mittagszeit auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Hindenburgstraße ereignete. Ein 58-Jähriger kam in die Wache der Polizeiinspektion Coburg und erklärte, dass er kurz zuvor gegen ein geparktes Auto gefahren sei. Er habe sein Auto umgeparkt, um anschließend seinen Namen und Adresse an dem angefahrenen Auto zu hinterlassen. Allerdings sei das Fahrzeug nicht mehr vor Ort gewesen. Auch eine Nachfrage in der dortigen Arztpraxis habe keine Erkenntnisse über den geschädigten Fahrzeughalter erbracht. Deswegen geht die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit und bittet den Geschädigten, sich unter Telefon 09561/645-209 zu melden. pol