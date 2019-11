Geschädigter soll sich melden

Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch um 7.15 Uhr in Röttenbach im Wallweg 4 ein geparktes Auto touchiert, möglicherweise einen Hyundai. Die junge Frau konnte zwar keinen Schaden feststellen, hinterließ aber vorsorglich einen Zettel mit ihren Personalien an dem anderen Fahrzeug. Allerdings vergaß sie, dessen Kennzeichen zu notieren. Zur Klärung wird der unbekannte Fahrzeughalter gebeten, sich bei der Polizei zu melden. pol