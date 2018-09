Geschädigter bitte melden

Am Mittwochabend gegen 18.35 Uhr fuhr eine ältere Dame mit ihrem Mercedes von der Hainstraße kommend in die Kreuzung am Schönleinsplatz in Richtung Bahnhof ein. Sie fuhr so weit rechts, dass sie ein neben ihr auf dem linken Fahrstreifen fahrendes schwarzes Auto, welches als Rechtsabbieger in Richtung Friedrichstraße unterwegs war, eventuell beschädigt haben könnte. Ein möglicherweise Geschädigter wird gebeten, sich bei der PI Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210 melden.