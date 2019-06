Gesangvereine feiern gemeinsam

Die Gesangvereine Frensdorf und Hirschaid feiern ihre Jubiläen mit gemeinsamen Festkonzerten: Der Gesangverein "Klangfarben Frensdorf" feiert sein 110-jähriges Bestehen am Samstag, 29. Juni, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Frensdorf, und der Gesangverein Hirschaid sein 120. Jubiläum am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus in Hirschaid. An den Festkonzerten sind beteiligt: Blasorchester Hirschaider Blech, Gesangverein Hirschaid, "Klangfarben Frensdorf", "Vocalensemble 440 Hz", Sängergruppe Regnitz-Ebrachgrund. Dargeboten werden "The Gospel Mass" von Jacob de Haan sowie weitere zeitgenössische Werke. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Hirschaid, Raiffeisenbank Frensdorf oder an der Abendkasse. red