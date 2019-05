Der Kinderchor des Gesangvereins Kunreuth, der Gesangverein 1881 Etlaswind-Pettensiedel, der Gemischte, Kinder- und Jugend-Chor des Gesangvereins Schlaifhausen sowie der Kinderchor und Gemischte Chor der "Germania" Weingarts nehmen am Frühlingskonzert teil, das vom Gesangverein Weingarts am Sonntag, 2. Juni, veranstaltet wird. Los geht's um 15 Uhr im Saal des Sportheims der DJK in Weingarts. Daneben werden auch Ehrungen für langjährige passive und aktive Mitglieder vorgenommen. red