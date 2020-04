Gesangverein "Waldeslust" Rothenhof feiert mit Gründungsmitglied

Der Gesangverein "Waldeslust" feierte Anfang März sein 100. Jubiläum mit einem schönen Gottesdienst in der St.-Marienkirche in Einberg. Pfarrerin Margret Rucker hielt eine kleine Begrüßung. Danach eröffneten Chorleiter Wolfgang Friedrich am Klavier und der langjährige Ehrenchorleiter Frank Steiner auf seiner Geige das Konzert. Der Jubelchor gab mit seinem Gesang und dem Lied "Wirf dein Anliegen auf den Herrn" Pfarrerin Rucker das Thema für die Andacht. Mitgewirkt haben der Chor aus Ebersdorf, die "Pikolinis", die mit schwungvollen Gospelliedern alle Anwesenden begeisterten. Der Männerchor Gestungshausen bereicherte mit seinen Vorträgen die Andacht. Es folgten zu Herzen gehende Musikstücke von den beiden Solisten an Klavier und Geige.

Danach begaben sich alle geladenen Gäste in das Vereinslokal, die Gastwirtschaft Birgitt Rosenbauer in Rothenhof, wo der offizielle Teil bei Kaffee und Kuchen begann. Der Ehrenpräsident des Fränkischen Sängerbundes, Peter Jacobi, konnte allerdings nur an der Andacht teilnehmen.

Ein Gründungsmitglied

Das Vereinsjubiläum bot Anlass für Ehrungen: Inge Faber wurde für 50 Jahre aktives Singen geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt. Heidemarie Schillig wurde für 60 Jahre aktives Singen geehrt, Udo Lesch für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Für jeweils 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden die Ehrenmitglieder Helene Faber und Horst Lesch ausgezeichnet. Dem Ehrenmitglied Helmut Zimmermann wurde als einzigem noch lebenden Wiedergründungsmitglied die Ehrung für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit zuteil. Chorleiter Wolfgang Friedrich, der langjährige Ehrenchorleiter Frank Steiner und der Ehrenvorsitzende Dietmar Faber wurden für ihre Verdienste im Verein geehrt. red