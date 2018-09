Gesangverein unterhielt Gäste schwungvoll

Ein wunderbares Herbstfest feiert der Wonfurter Gesangverein "Eintracht" 1900 am Backhäusla in Wonfurt. Die kulinarischen Köstlichkeiten frisch aus dem Backofen gingen weg wie "warme Semmeln", so dass sich der Aufwand der vielen Helfer gelohnt hat.

Die vielen zufriedenen Gäste wurden zudem vom Kinderchor, von den Teenies sowie vom Projektchor unter der Leitung von Waltraud Hellwig mit Liedern wie "Sauer", "Das Gespensterkind", "Die Gedanken sind frei", "Tomatensalat", "Sweet Dreams", "Can you feel the love tonight", ,,Barbara Ann" und "Faded" schwungvoll unterhalten.