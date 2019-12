Gesangverein singt auf dem Friedhof

Das traditionelle Singen am Friedhof in Heroldsbach findet heuer an Heiligabend, 24. Dezember, um 14.30 Uhr, bereits zum 60. Mal durch den Männergesangverein "Erholung" Heroldsbach statt. Hierzu ergeht Einladung an die Bevölkerung. Besinnliche Worte zur Weihnachtszeit spricht Bürgermeister Edgar Büttner. red