Gesangverein Sängerlust auf großer Fahrt

Zum 5. Mal fand in Kirchberg in Tirol das internationale Gesangverein-Treffen statt. Erstmals entschloss sich der Gesangverein Sängerlust Oberthulba zu einer Teilnahme. So ging es mit dem Bus nach Österreich. In dem schönen Bergdorf fanden sich 16 Chöre ein, um einerseits ihr Können zu zeigen und andererseits auch einen musikalischen und gesellschaftlichen Austausch mit Gleichgesinnten zu erleben.Darüber hinaus erwartete die Teilnehmer ein buntes Rahmenprogramm. Bereits am Anreisenachmittag fand zu Fronleichnam der traditionelle Brixentaler Antlassritt statt. Ein besonderes Vergnügen war es, die Pfarrer "hoch zu Ross" zu bewundern. Das Hotel der Oberthulbaer Reisegruppe lag direkt am Dorfplatz, so konnte man sogar vom Balkon aus die Auftritte der Chöre mit verfolgen, wobei sich natürlich das Klangbild und die Stimmung mitten im Publikum schöner genießen ließ.Die Vielzahl der unterschiedlichen Chöre, die teilweise eine enorme Qualität zu bieten hatten, boten den Zuhörern viele harmonische und abwechslungsreiche Stunden.Der Chor Bright Voices aus Oberthulba hatte die Ehre, den Festumzug anzuführen und auch das erste Konzert auf der Bühne zu geben. Als nette Abwechslung stellte sich das "Singen auf der Berghütte" heraus, wo der Chor Bright Voices, nach einer beschaulichen Wanderung zu einem Wasserfall, natürlich Rhöner Heimatlieder und auch das Frankenlied zum Besten gab. In der freien Zeit konnten alle wanderlustigen Teilnehmer Berge und Natur genießen. So organisierte der Gesangverein Sängerlust Oberthulba noch einige schöne Wanderungen, die dank des Sonnenscheines und der guten Stimmung der Teilnehmer allen viel Freude bereiteten. Auch am Abend kamen die Geselligkeit und das Singen nicht zu kurz. Mit Begleitung von Gitarren und Akkordeon sowie der kräftigen Unterstützung fremder Chorsänger entstand ein besonderes Klangerlebnis. Vor der Abreise verabschiedeten sich die Sänger aus Oberthulba spontan mit einer flotten Weise von den anderen Chören.