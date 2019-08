Die Sommerpause geht zu Ende und die Proben des Gesangvereins Garitz beginnen wieder. Der Chor In Takt trifft sich zur ersten Chorprobe nach den Sommerferien am Donnerstag, 5. September, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Die Männer folgen am Montag, 9. September, um 19.30 Uhr und die Frauen am Mittwoch, 11. September, um 19 Uhr. Die Göritzer Chorkids starten am Freitag, 13. September, erstmals schon um 15 Uhr. sek