Gesangverein Liederkranz probt für fünf Auftritte

Zur Jahreshauptversammlung kamen die Mitglieder des Gesangvereins Liederkranz Diebach im Gasthaus Remling zusammen. Der Gesangverein bildet zusammen mit den Sängern und Sängerinnen der Nachbargemeinde Windheim seit sechs Jahren eine Singgemeinschaft. Zusammen sind es 28 Sänger. Die Singgemeinschaft hatte im abgelaufenen Vereinsjahr insgesamt acht verschiedene Auftritte, berichtete Vorsitzende Ursula Ziegler.

Das größte Projekt und ein toller Erfolg war die Aufführung der Missa brevis zusammen mit den Chören aus Untereschenbach, Obereschenbach und Frankenbrunn in der Pfarrkirche Diebach. Der Erlös dieses Konzerts wurde für die neue Orgel der Kirche in Diebach gespendet. Es fanden 36 Chorproben statt. Die Singgemeinschaft wechselt mit den Chorproben in den Ortschaften Diebach und Windheim ab. 34 Chorproben besuchten Ingrid Densch und Elsbeth Hauk.

In diesem Jahr finden noch insgesamt fünf Auftritte statt. Am 6. Mai ist der dritte musikalische Nachmittag im Pfarrsaal in Diebach. Beginn ist um 14.Uhr. Gestaltet wird der Nachmittag von der Singgemeinschaft Diebach/Windheim, dem Stammtisch 49+/- und dem Chor Impuls. Neue Sänger sind immer willkommen. Die Chorprobe findet jeden Dienstag um 19.30 Uhr statt. red