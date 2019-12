Gesangverein lädt zum Weihnachtskonzert

Der Gesangverein 1848 Ludwigsstadt lädt zum Weihnachtskonzert am kommenden Donnerstag, 26. Dezember. In der Michaeliskirche wird um 19.30 Uhr der gemischte Chor unter der Leitung von Klaus Methfessel den Abend mit weihnachtlichen Liedern eröffnen. Im zweiten Teil des Konzerts folgen dann eher weltliche Stücke. Neben den Ludwigsstädter Sängern wirken auch Christoph Methfessel am Klavier und Ann-Christin Krauß als Solo-Sopranistin mit. Durch das Programm wird Andrea Lindig führen. red