Gesangverein lädt in Regnitz-Arena ein

Der Gesangverein Hirschaid gestaltet zusammen mit dem Markt Hirschaid am Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr in der Regnitz-Arena, Georg-Kügel-Ring 3, ein Großkonzert mit ortsansässigen Musikern und Sängern unter dem Motto "In Hirschaid spielt die Musik". Mitwirkende sind das Hirschaider Blech, Erwachsenenbläserklasse, Perkussionsgruppe, Hirschaider Blasmusik, Music School Hirschaid, Newcomers Sassanfahrt, Kinderchor Chorallinis, Chorgemeinschaft Lyra Schnaid-Rothensand/Cäcilia Willersdorf, Gesangverein Hirschaid (gemischter Chor und die Phontastischen) und das Vocalensemble 440Hz. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt frei. red