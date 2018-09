Gesangverein Junkersdorf hielt die Fahne des Haßbergkreises hoch

Der Landesverband Singen und Musizieren in Bayern hatte im August zum "Tag der Laienmusik" auf dem Gelände der Landesgartenschau in Würzburg eingeladen. Fast 60 Gruppen von Oberbayern über Oberpfalz bis Franken hatten sich für dieses Ereignis angemeldet. Es kamen Spielmannszüge, kleine Orchester und volkstümliche Gruppen, aber auch Kleingruppen zeigten ihr Können. Die meisten Ensembles an diesem Tag waren Singgemeinschaften, Gospel- und Seemannschöre, Männer-, Frauen- und Kinderchöre.

Die Gruppierungen musizierten auf sechs verschiedenen Bühnen oder Auftrittsorten auf dem Gelände der Landesgartenschau. Und mittendrin war der Gesangverein aus Junkersdorf bei Königsberg als einziger Vertreter des Haßbergkreises. Der Chor aus Junkersdorf sang 30 Minuten aus seinem Sommerprogramm am Platz "Am Cube". Bekannte Songs wie "Only you" von den Flying Pickets oder "Super Trouper" von Abba sowie die alpine Pop-Ballade "Übern See" wurden den Gästen vorgestellt, aber auch Lieder von Rolf Zuckowski ("Leben ist mehr") und Milton Ager ("Aint't she sweet") sowie "Das Dörfchen", ein Loblied auf den Heimatort Junkersdorf, wurden dem Publikum dargeboten.

Souveräner Chorleiter

Der 29-jährige Chorleiter Andreas Treutlein führte den Junkersdorfer Chor sicher, routiniert und souverän durch das Programm. Die 23 Chormitglieder hatten sichtbar Spaß an diesem Auftritt, obwohl die äußeren Umstände nicht optimal waren: Bei 37 Grad im Schatten stöhnten nicht nur die Sänger über die Hitze, sondern auch die Zuhörer. Das schmälerte jedoch nicht die Leistung des Junkersdorfer Chores, die vom Publikum mit großen Applaus gewürdigt wurde.

Aktuell bereitet sich der Chor auf sein Herbst- und Winterprogramm vor. Es ist geplant, im Herbst geistliche Chormusik in der St.-Veit-Kirche in Junkerdorf darzubringen. Ferner beginnen in wenigen Wochen die Proben für die Auftritte in der Advents- und Weihnachtszeit.

Noch Sänger/innen gesucht

Begeisterungsfähige Sängerinnen und Sänger sind zu den Chorproben am Donnerstagabend von 20 bis 22 Uhr im Vereinsheim eingeladen. sn