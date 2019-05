Der Gesangverein Hutschdorf feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Aus diesem Grunde findet am kommenden Freitag, 3. Mai, ein Lieder- und Ehrungsabend statt. Neben dem Jubiläumschor aus Hutschdorf werden als Gastchöre der Gesangverein Liederkranz 1856 Burgkunstadt und der Chor "Sound of Faith" aus Kulmbach die Zuhörer musikalisch verwöhnen. Nach dem offiziellen Teil sorgt Alleinunterhalter Peter für Stimmung zum Tanzen und Mitsingen.

Im Schützenhaus

Beginn der Geburtstagsfeier im Schützenhaus Thurnau ist um 19 Uhr. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt, der Eintritt ist frei, es ergeht Einladung an alle Interessierten. red