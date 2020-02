Gesangverein "Harmonie" wird 100 Jahre alt

Im Kulturhaus Kösten fand die Hauptversammlung des Gesangvereins "Harmonie" statt. Zu Beginn der Versammlung sang der Chor zwei Lieder. Ein ehrendes Gedenken widmete man dem verstorbenen Ehrenmitglied Georg Höppel, der als langjähriger Sänger und Zweiter Kassierer dem Verein viele Dienste erwiesen hat.

Viele öffentliche Auftritte

Vorsitzender Jürgen Thorandt bezeichnete das Sängerjahr 2019 als arbeits- und erfolgreich. Bei den Veranstaltungen erwähnte er die maskierte Singstunde und die besinnliche Weihnachtsfeier sowie den Lieder- und Ehrungsabend im Oktober. Der "Pfennigsabend" wurde nach einer Besichtigung des Entsorgungsbetriebes Panzer in der Gaststätte "Karolinenhöhe" in Trieb abgehalten. Ferner berichtete der Vorsitzende von neun Ehrenmitgliedern, 17 aktiven und insgesamt 79 Mitgliedern.

Jürgen Thorandt begleitet auch das Amt des Dirigenten. Sein Bericht als Chorleiter umfasste 36 Singstunden, sieben Ständchen und viele öffentliche Auftritte wie die Messe für die verstorbenen Mitglieder in der Kirche "Heilige Familie" in Lichtenfels und den Auftritt am Ehrenmal zum Gedenken an den Volkstrauertrag. sowie das Singen beim eigenen Lieder- und Ehrungsabend, bei dem auch die Gastchöre der "Harmonie" Seubelsdorf und von "Cäcilia" Schwürbitz mit von der Partie waren. Jürgen Thorandt lobte Ehrenchorleiter Reinhold Höhn für seine langjährige unermüdliche Arbeit und dafür, dass er als sein Stellvertreter weiterhin zur Verfügung stehe. Er lobte auch den guten Singstundenbesuch der aktiven Sänger.

Termine in diesem Jahr

Bei einer Vorschau auf dieses Jahr hob der Vorsitzende das 100-jährige Bestehen des Gesangvereins ,,Harmonie" Kösten hervor. Der feierliche Festkommers sei am 25. April im Kulturhaus Kösten. Am 18. Juli finde ein Sommerfest im Kulturhausgarten statt. Weitere Termine seien am 27. Juni das Mitwirken beim Sängertreffen in Gestungshausen, viele Jubiläen der Mitglieder und die Weihnachtsfeier am 5. Dezember. bj