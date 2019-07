Mit einem Festwochenende im und am Schützenhaus - unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Keilich - feiern die Mitglieder des Gesangvereins 1869 Hassenberg vom 12. bis 14. Juli das 150-jährige Bestehen. Im Mittelpunkt stehen dabei am Samstag, 13. Juli, ab 19 Uhr der Fest- und Liederabend und am Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr das Steinachtalsängertreffen. red