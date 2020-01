Ebenhausen 30.12.2019

Gesangverein gestaltet Gottesdienst mit

Der Männergesangverein Liederhort Ebenhausen singt am Sonntag, 5. Januar, um 10 Uhr während des Gottesdienstes in der katholischen Kirche in Ebenhausen. Die aktiven Sänger treffen sich bereits um 9 Uh...