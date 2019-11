Gesangverein gestaltet Adventsmesse

Der Männergesangverein "Liederhort" Ebenhausen singt am Sonntag 1. Dezember, um 8.30 Uhr bei der Adventsmesse in der Kapelle des St. Josefskrankenhauses in Schweinfurt. Die aktiven Sänger treffen sich um 7.30 Uhr an der Schule in Ebenhausen zur Abfahrt. sek