Gesangverein bereitet sich auf Auftritt vor

Der Männergesangverein 1856 bereitet sich mit Chorleiter Marvin Steglich wegen bevorstehender Veranstaltungen vor. So finden jeweils am Dienstag um 20 Uhr Chorproben statt. Der Zeitplan sieht wie folgt aus: Auftritt beim ökumenischen Wortgottesdienst des Schützenfestes am 28. Juli um 10 Uhr; Singen im Pflegeheim Lichtenfels, Am Weidengarten, am 2. August um 18 Uhr; Kurkonzert in Bad Staffelstein auf der Seebühne am 10. August um 16.30 Uhr; weitere Auftritte sind beim Kurkonzert in Bad Staffelstein auf der Seebühne am 31. August um 16.30 Uhr sowie beim Sängerabend in Kösten am 5. Oktober um 19 Uhr. ha