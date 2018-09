Gesangverein beendet Sommerpause

Die Sommerpause geht zu Ende, und die Proben beim Gesangverein Garitz beginnen wieder: Der Chor Intakt trifft sich zur ersten Chorprobe nach den Sommerferien am Donnerstag, 6. September. Die Männer folgen am Montag, 10. September, und die Frauen am Mittwoch, 12. September. Am Freitag, 14. September, startet der Kinderchor. Die Proben finden zu den üblichen Zeiten im Garitzer Gemeindehaus statt. sek