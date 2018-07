Gesangspädagoge geht in den Ruhestand

Was mit einer guten musikalischen Ausbildung möglich ist, zeigte das Sommerkonzert der Musikschule des Schulverbandes Altenkunstadt /Weismain: wunderbare Musik in allen Altersstufen. Trotz schweißtreibender Temperaturen waren wieder viele Besucher gekommen. Leiterin Larissa Eggloff freute sich über ein tolles Programm. Für das Niveau der Schule war 32 Jahre lang auch Michael Reif verantwortlich, der mit Beendigung des Schuljahres in den Ruhestand geht. "Mit Können und Geschick haben Sie unsere Kinder an die Musik herangeführt, dafür ist Ihnen die Gemeinde zu Dank verpflichtet", lobte Bürgermeister Robert Hümmer und überreichte ein Abschiedsgeschenk. Foto: Roland Dietz