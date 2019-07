Ramsthal 09.07.2019

Gesang und Texte zur Schöpfung

Das zehnte und letzte Konzert aus der Reihe "Und diese Erde werde licht" findet am Sonntag, 14. Juli, um 18.30 Uhr in der Kirche St.Vitus in Ramsthal statt. Bei diesem Projekt hat sich die Gesangs- un...